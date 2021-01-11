Китайская компания поставит на Украину 5 млн доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/82370672-543c-11eb-8006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raziq Sabra/Global Look Press

Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины от коронавируса в первом полугодии 2021 года.

«Лекхим» является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине, — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что поставки препарата намечены на апрель-май 2021 года.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Ведомство выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком вакцины. Вакцину в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напоминают, что китайский препарат в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.

По условиям соглашения Украина получит первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или регистрации «одним из компетентных органов» США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или регистрации «в рамках централизованной процедуры компетентным органом» Евросоюза.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа, писал NEWS.ru.