Китайская газета заговорила об изоляции Вашингтона после выхода из ВОЗ

https://static.news.ru/photo/9a89d57c-c4e7-11ea-ba25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Решение руководства Соединённых Штатов Америки выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о слабеющих позициях Белого дома и изолированности Вашингтона на международной арене, считают журналисты газеты Chosun Shinbo. Издание выходит в Японии. Его поддерживает Ассоциация корейских граждан. Статья опубликована 13 июля 2020 года.

В материале говорится , что поступок США доказывает — страна легко может отказаться от союзнических отношений и международных обязательств, если те не соответствуют интересам США. В редакции добавили, что Штаты, являясь сверхдержавой, серьёзно отстают в сфере здравоохранения, а их выход из состава ВОЗ пришёлся на период, когда остро необходим совместный диалог всех государств на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID19).

Chosun Shinbo также считает нонсенсом попытки Белого дома обвинить Китай в начале распространения заболевания. Издание подчёркивает, что США перекладывают ответственность в условиях предстоящих президентских выборов осенью 2020 года.

Накануне глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ. Однако не все разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.

Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов».

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ. Такую идею он выдвинул в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.