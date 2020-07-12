Китайская газета заговорила об изоляции Вашингтона после выхода из ВОЗ

Решение руководства Соединённых Штатов Америки выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о слабеющих позициях Белого дома и изолированности Вашингтона на международной арене, считают журналисты газеты Chosun Shinbo. Издание выходит в Японии. Его поддерживает Ассоциация корейских граждан. Статья опубликована 13 июля 2020 года.
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Chosun Shinbo также считает нонсенсом попытки Белого дома обвинить Китай в начале распространения заболевания. Издание подчёркивает, что США перекладывают ответственность в условиях предстоящих президентских выборов осенью 2020 года.
Накануне глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уведомил конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ. Однако не все разделили его позицию. Так, сенатор-демократ Роберт Менендес посчитал, что американцы могут остаться без помощи и защиты из-за хаотичной позиции американского лидера.
Подготовкой письма в ВОЗ занимались сотрудники администрации президента. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объём средств, какой предоставляет Пекин. По словам Трампа, США ежегодно выплачивают ВОЗ «почти 500 млн долларов в год», в то время как Китай «платит 38 млн долларов».
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Трамп заявил о необходимости реформировать ВОЗ. Такую идею он выдвинул в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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