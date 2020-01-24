https://static.news.ru/photo/48b6c5f8-3ec2-11ea-8893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней. К работам приступили утром 24 января.

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

У нас нет времени. Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней, — приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

По данным издания, на работы было мобилизовано несколько сотен человек. Им платят до 1200 юаней ($173) в день, что в три раза превышает их обычную заработную плату.

Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных достигло 830 человек, 117 из них — в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, писал NEWS.ru.