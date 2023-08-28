Китайцы вывозят соль из Приморья на фоне сброса воды с японской АЭС

Фото: shutterstock.com

Граждане Китая начали вывозить в багаже соль из Приморья через пункт пропуска Пограничный, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни. Это случилось после того, как начался сброс воды с атомной электростанции в Японии «Фукусима-1».

Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара, — рассказали на таможне.

Другие пограничные пункты пропуска такой особенности не заметили. По словам таможенников, о каком-либо ажиотаже говорить рано.

Сброс воды с АЭС «Фукусима» стартовал в четверг, 24 августа. Жидкость использовали для охлаждения ядерных реакторов, после чего очистили.

Анализ сброшенной в океан воды показал, что уровень трития не превышает установленную норму. Показатель находится в диапазоне от 142 до 178 беккерелей на литр. Пробы воды были взяты из десяти точек в радиусе трех километров.

По словам члена Общественного совета Росатома Валерия Меньщикова, решение Японии не приведет к радиационному заражению, однако процедуру нельзя считать полностью безвредной. Некоторый процент людей чувствителен даже к малым дозам радиации, объяснил специалист.