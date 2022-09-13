Китайцы восхитились словами Путина о неизбежной «дедолларизации» Читатели китайского издания «Гуаньча» восхитились словами Путина о «дедолларизации»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Читатели китайского издания «Гуаньча» выразили поддержку заявлению президента России Владимира Путина о неминуемом процессе дедолларизации в мировой экономике. Китайцы назвали российского лидера «настоящим слугой народа», а также «могучим медведем». Кроме того, читатели газеты также выразили убежденность в необходимости глобального отказа от доллара.

Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара, — отметил один из читателей.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые прибегают к мерам экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Примером тому стала заморозка активов России.