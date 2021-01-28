Китайцы в Сети оценили речь Путина на форуме в Давосе

https://static.news.ru/photo/0114b68e-61b6-11eb-a538-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели китайского издания Guancha обсудили в Сети выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме.

В своей речи российский лидер коснулся Поднебесной, отметив, что Китай имеет достижения в преодолении бедности. Эти слова вызвали дискуссию среди читателей портала.

В комментариях многие согласились с оценкой российского президента китайской действительности: «Президент России Владимир Путин высоко оценил большие достижения Китая в сокращении бедности, что является объективным и актуальным», «Путин понимает Китай, но, к сожалению, СССР больше нет», «Я не могу не согласиться с Путиным», «Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие издания в Европе, Америке и Азии процитировали речь российского президента на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году Владимир Путин впервые за 12 лет участвовал в этом международном событии. Так, французское издание Les Echos отметило, что Путин «открыл дверь в Европу», припомнив старую формулу «от Лиссабона до Владивостока», и повторил в этом генерала де Голля.