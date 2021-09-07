Китайцы увидели в Калининграде «нож, приставленный к горлу Европы»

По мнению автора статьи, размещённой на китайском портале Sina, страны — члены НАТО видят угрозу в Калининграде, так как он представляет собой «нож, приставленный к горлу Европы». Об этом сообщает РИА Новости.

Автор материала обращает внимание на то, что Калининград «зажат» между европейскими странами. Однако подобное расположение города даёт России доступ к Балтийскому морю, что позволит Москве в случае необходимости сдерживать силы Североатлантического альянса.

Также в пользу стратегической значимости этого региона говорит наличие военно-морской базы «Балтийск», модернизация которой позволит размещать на ней атомные подлодки на долгосрочной основе. Помимо прочего, автор упомянул о размещённых в Калининградской области «Искандерах» и зенитно-ракетных комплексах С-400 «Триумф», которые в совокупности представляют собой серьёзную угрозу для НАТО, считает журналист.

По его мнению, США и НАТО больше не стоит давить на Россию, так как у Москвы есть отличная площадка для нанесения ответного «удара».

Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал базу ВМФ в Калининграде стратегическим ответом на приближение НАТО к границам страны.