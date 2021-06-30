Отношение депутатов и представителей исполнительной власти Германии к «Северному потоку — 2» удивило читателей китайской газеты Guancha.

Издание рассказало о том, что немецкие политики неоднократно заявляли о возможности остановить проект в случае его использования против Украины. Комментарии читателей крутились вокруг вопроса, заданного одним из них:

Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили «Северный поток — 2»?

Кроме того, китайцы отметили непостоянство в политике Берлина: «Летом говорит жёстко, зимой льстит. Суть политики Германии», «Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл», «Вставляют палки в свои же колёса, зима-то не за горами», «Самопожертвование Германии не спасёт Украину».

Ранее стало известно, что выборы в бундестаг помогут России с запуском «Северного потока — 2». При этом во избежание рисков строительство должно закончиться до их начала. Об этом в разговоре с изданием «Экономика сегодня» сообщил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.