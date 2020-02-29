Власти Эстонии аннулировали сроком на пять лет визу корреспондента «Известий» Андрея Захарова, считая, что его деятельность может представлять угрозу безопасности и публичному порядку не только в республике, но и во всех странах Шенгенской зоны.
О лишении визы журналист узнал 24 февраля, когда прилетел в Ригу. Латвийские пограничники сообщили, что ему запрещён въезд в страну по запросу Таллина.
В МВД Эстонии изданию
В ведомстве добавили, что аннулирование визы Захарова является предупредительной мерой, направленной на предотвращение «возможных атак на подлежащие защите интересы», и соответствует нормам международного права.
В пресс-службе издания заявили, что произошедшее не будет оставлено без внимания. К восстановлению прав журналиста будут подключены как российские, так и международные организации.
Ранее NEWS.ru писал, что российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину. По официальной версии, он не смог подтвердить причины пребывания в стране.
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