https://static.news.ru/photo/49b9b784-5b06-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Эстонии аннулировали сроком на пять лет визу корреспондента «Известий» Андрея Захарова, считая, что его деятельность может представлять угрозу безопасности и публичному порядку не только в республике, но и во всех странах Шенгенской зоны.

О лишении визы журналист узнал 24 февраля, когда прилетел в Ригу. Латвийские пограничники сообщили, что ему запрещён въезд в страну по запросу Таллина.

В МВД Эстонии изданию пояснили , что основанием для лишения журналиста визы стали его репортажи, которые содержали пренебрежительные отзывы о ЛГБТ-сообществе и критику в адрес властей за отказ официальных мероприятий в память об освобождении Таллина от фашистов.

В ведомстве добавили, что аннулирование визы Захарова является предупредительной мерой, направленной на предотвращение «возможных атак на подлежащие защите интересы», и соответствует нормам международного права.

В пресс-службе издания заявили, что произошедшее не будет оставлено без внимания. К восстановлению прав журналиста будут подключены как российские, так и международные организации.

Ранее NEWS.ru писал, что российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину. По официальной версии, он не смог подтвердить причины пребывания в стране.