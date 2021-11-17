Китайцы раскритиковали Dior за «уродование» азиатских женщин

Китайцы раскритиковали Dior за «уродование» азиатских женщинКитайцы обрушились с критикой на Dior за рекламное фото азиатской женщины
Китайцы раскритиковали модный дом Dior за рекламное фото с азиатской женщиной. По мнению пользователей, Дом моды выбрал для нового каталога некрасивую модель, которая может создать ложное впечатление о красоте азиатских женщин, пишет Bloomberg.
Фото было
А в государственной газете Beijing Daily и вовсе появилась гневная статья под названием «И это азиатская женщина в глазах Dior?». Издание буквально обрушилось на французский Дом моды, уверяя, что фото заставляет китайских потребителей «чувствовать себя неуютно». У женщины на рекламном снимке «жуткие глаза, мрачное лицо и доспехи в стиле династии Цин».
Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. В течение многих лет азиатских женщин изображали с маленькими глазами и веснушками, однако китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено этим видением, — приводит цитату из статьи Bloomberg.
Агентство отмечает, что комментарий модного дома по этому поводу ему получить не удалось.
Ранее сообщалось, что в России Яна Рудковская в очередной раз подверглась жёсткой критике за похвальбу богатством и выставлением достатка напоказ. На этот раз поводом для осуждения стала новая люксовая сумка продюсера от Dior.