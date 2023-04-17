В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая Минюст США сообщил об аресте двух сотрудников тайного участка полиции Китая в Нью-Йорке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти США обнаружили в Нью-Йорке секретный участок полиции Китая и арестовали двух его сотрудников, сообщили на сайте американского Минюста. Представитель ведомства на брифинге рассказал, что задержаны 61-летний Гарри Лу Цзяньван из Бронкса и 59-летний Чен Цзиньпин из Манхэттена, которые предстанут перед судом по обвинению в открытии незаконного отделения Министерства общественной безопасности КНР.

Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая думает, что ему может сойти с рук создание секретного незаконного полицейского участка на территории США, чтобы помочь его усилиям по экспорту репрессий и подрыву нашего верховенства закона, — заявил и. о. помощника директора контрразведки ФБР Курт Ронноу.

По данным Минюста США, прежде чем открыть полицейский участок, Лу Цзяньван с 2015 года занимался тайной работой в интересах правительства КНР. В заявлении ведомства говорится, что в 2015 году во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в США Лу Цзяньван участвовал в протестах против представителей запрещенной в КНР религии, а в 2018 году был причастен к преследованию предполагаемого беглеца из Китая, которого неоднократно принуждали вернуться, в том числе угрозами в адрес его самого и его семьи. В 2022 году представитель МОБ КНР обратился к Лу за помощью в поиске человека, проживающего в Калифорнии, который является активистом, выступающим за демократию. Для его поимки агент заручился помощью другого сообщника, но когда об этом стало известно ФБР, Лу отрицал свою причастность.

Также Министерство юстиции США предъявило обвинение 34 офицерам китайской полиции в преследовании политических активистов за рубежом, в том числе в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок высказала мнение, что главе Госдепа Энтони Блинкену нужно как можно скорее встретиться с китайским коллегой Цинь Ганом для обсуждении ситуации вокруг Тайваня. По словам Бербок, контакты между странами притупились после того, как в США сбили китайский аэростат, в связи с чем Вашингтон заподозрил Пекин в сборе разведданных.