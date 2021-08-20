Китайцы раскрыли характер Путина по подаренному Меркель букету

Китайское издание Sohu оценило характер президента России Владимира Путина по букету цветов, который глава государства подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами в Москве.

Журналисты из Китая посчитали, что практика президента дарить цветы женщинам на деловых встречах говорит о его внутренних чертах — вежливости и твёрдом характере. Они добавили, что Путину «присуща романтика».

Отмечается , что эмоциональный интеллект президента РФ также «дополняет его высокий IQ».

Ангела Меркель была в России как канцлер последний раз. В сентябре в стране пройдут выборы в бундестаг, и она не собирается в них участвовать. Меркель занимала должность канцлера с 22 ноября 2005 года.

Перед переговорами президент России Владимир Путин поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель в Кремле и подарил ей букет цветов с фразой Guten Tag («Добрый день»). На двусторонней встрече с Меркель Путин назвал Германию одним из основных партнёров России. А на требование канцлера Германии освободить оппозиционера Алексея Навального, так как его приговор не признан ЕСПЧ, Путин заявил, что политик осуждён не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения».