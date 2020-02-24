https://static.news.ru/photo/22eee832-56f0-11ea-9f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая порекомендовали гражданам страны на время отказаться от туристических поездок в Соединённые Штаты из-за несправедливого отношения к отдыхающим из КНР.

Американская сторона предприняла чрезмерно жёсткие меры для обеспечения внутренней безопасности. По отношению к китайским туристам стали применяться несправедливые меры, — цитирует ТАСС заявление Министерства культуры и туризма КНР.

Ведомство обеспокоилось безопасностью граждан Китая и предостерегло их от путешествий в США.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 24 февраля она затронула почти 80 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни 2600 заболевших. Выздороветь удалось почти 25 тысячам пациентов.