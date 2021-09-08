Китай заявил о готовности к диалогу с новым правительством Афганистана

Китайские власти готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в РФ). Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Пекин надеется, что новые власти «будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества».

Надеемся, что в период существования временного правительства в Афганистане будут приняты во внимание позиции всех народностей и социальных слоёв афганского общества, — отметил Ван Вэньбинь на брифинге.

По словам представителя МИД, в КНР рассчитывают на то, что сформированный кабмин будет толерантным и даст отпор террористам. При этом он отметил, что Китай уважает суверенитет и независимость Афганистана.

Ван Вэньбинь добавил, что Пекин достиг существенного консенсуса по ситуации в Афганистане с Россией.

Ранее талибы объявили состав нового временного афганского правительства.

16 августа боевики захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. 6 сентября талибы сообщили, что Панджшер прекратил борьбу, однако панджшерские моджахеды опровергли заявление «Талибана» о взятии провинции и выразили готовность продолжить борьбу.

Ранее Белый дом заявил, что Штаты не намерены спешить с возможным признанием власти «Талибана» в Афганистане. Решение будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена следить за тем, какие действия будет предпринимать новый кабмин Афганистана.