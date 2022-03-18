Китай заявил, что Украине нужны продукты, а не американское оружие

Китайские власти выступают против отправки американского оружия Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, слова которого приводит ТАСС. По словам дипломата, передача киевскому режиму смертельного оружия ставит под вопрос восстановление мира и урегулирования ситуации.

Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках, — заявил Лицзянь.

По его мнению, люди, обладающие здравым смыслом, могут понять, в чём по-настоящему нуждаются украинцы.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие Украине. Тем временем работники аэропорта итальянской Пизы отказались загружать в самолёты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину. Они отметили, что груз изначально должен был стать гуманитарной помощью для страны, однако оказался вооружением.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия через свои посольства уведомила несколько стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев.

По словам дипломата, такая риторика Москвы уже возымела эффект, по крайней мере теперь бесконтрольные выпады отдельных государств приобрели структуру. По её словам, европейские государства должны отдавать себе отчёт в том, что направляемые на Украину добровольцы и наёмники «вернутся в качестве абсолютно законченных боевиков».