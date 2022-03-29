МИД КНР: попытки США оказать давление на Россию будут безуспешны

Попытки Соединённых Штатов оказать давление на Россию и Китай окажутся безуспешными, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Высказывание дипломата стало ответом на опубликованный доклад Пентагона, согласно которому США называли российскую сторону «острой угрозой», пишет «Российская газета».

Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается, — сказал дипломат.

Пентагон назвал Россию «острой угрозой» в актуальной стратегии национальной безопасности военного ведомства. Отмечается, что этому предшествовало решение Москвы начать специальную операцию на Украине. В документе также указано, что КНР является «постоянным соперником».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжать нынешний курс действий на Украине.