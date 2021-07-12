В Китае заявили, что политика США и НАТО спровоцировала украинский кризис

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге сообщил, что действия США и НАТО по расширению Альянса на восток сыграли важную роль в эскалации украинского кризиса, передаёт РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь ранее также заявил, что Пекин призывает США, Евросоюз и НАТО к равному диалогу с Москвой.

Политика США по расширению НАТО на восток сыграла важнейшую роль в начале украинского кризиса, — отметили в МИД КНР.

Лицзянь также потребовал от Соединённых Штатов опубликовать данные о военных лабораториях на Украине. В Китае призвали рассекретить информацию о вирусах, которые могли там исследоваться.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что именно страны НАТО виноваты в ситуации на Украине, поскольку в течение многих лет игнорировали обеспокоенности России и увеличивали напряжение в регионе. По его мнению, им и следует заняться её деэскалацией.