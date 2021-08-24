Китай захотел привлечь США к ответственности за нарушение прав человека

США, Великобритания и Австралия должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершённые их военнослужащими в Афганистане. Об этом заявил постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) Чэнь Сюй, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, США и другие страны «под знаменем демократии и прав человека» осуществляют военное вмешательство в суверенных странах и навязывают свою модель государствам. Они нарушают суверенитет и территориальную целостность этих стран, принося большие страдания местным жителям.

Факты вновь показали, что решение проблем силой и военными средствами не является выходом, — сказал Чэнь Сюй.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Ранее МИД России обвинил США в нарушении прав человека. Российское внешнеполитическое ведомство подготовило доклад о ситуации с правами человека в отдельных государствах. В документе подчёркивается, что США нарушают права человека посредством незаконных санкций, наиболее ярким примером которых является введённая и сохраняющаяся вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН блокада Кубы.