Китай задумался об отмене пошлин на некоторые товары из США Bloomberg: Китай думает отменить пошлины на медицинские изделия из США

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Китайские чиновники задумались о приостановке 125% пошлины на некоторые американские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его данным, речь идет о медицинском оборудовании и некоторых промышленных химикатах.

Отмечается, что в качестве одного из факторов принятия такого решения Пекин рассматривает экономические издержки от торговой войны, которые негативно сказались на китайской промышленности. Журналисты отметили, что подобные методы использовали и в США. Так, там отказались от пошлин на китайскую электронику.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая. При этом ставка тарифов в любом случае не будет равна нулю, уточнил он.

До этого власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. Под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.

Между тем министр коммерции Китая Ван Вэньтао считает, что экономика развивающихся стран получит огромный урон из-за торговых пошлин, введенных США. Эти государства могут столкнуться с гуманитарным кризисом, резюмировал он.