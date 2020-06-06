Китай выявил пять случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/ce50ca02-a7bc-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Jianfei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай выявил пять новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Два из них носят бессимптомный характер.

Излечились два пациента, умерших от инфекции нет. Все пять новых случаев — ввозные, они зарегистрированы в провинции Гуандун, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из карантина выпущены 42 пациента, у них тесты на коронавирус показали положительный результат, хотя никаких характерных симптомов заболевания не проявлялось. Под наблюдением остаются 257 бессимптомных носителей.

Всего с начала пандемии на материковом Китае заразились коронавирусом 83 030 человек, выздоровели 78 329 пациентов, умерли 4634 человека. Остаются на лечении 19 заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началась после несчастного случая в лаборатории в китайском городе Ухань, считает экс-руководитель разведки Великобритании MI6 Ричард Дирлав. По его словам, препарат был утерян во время ЧП.