Китай выступил против санкций США, введённых в отношении России

Власти КНР выступили против санкций США, принятых в отношении России. Представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн заявил, что данные ограничения дестабилизируют ситуацию на мировом рынке, сообщает ТАСС.

Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок, — заявил он на пресс-конференции.

Гао Фэн отметил, что Китай предпримет необходимые шаги и защитит законные права, а также интересы своих компаний, ведущих торговую деятельность. По его словам, ограничительные меры США не позволят урегулировать проблему в области безопасности, а также могут негативно отразиться на потребителях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены сдерживать себя относительно введения новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. По её словам, американская администрация готова задействовать дополнительные ограничения, в том числе дальнейшее исключение РФ из мировой экономики и ужесточение уже существующих рестрикций.

Китайские власти, в свою очередь, заявили о готовности оказания экономической помощи России на фоне спецоперации на Украине, писала ранее The Guardian. Собеседник издания отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать РФ, так как китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».