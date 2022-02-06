Китай выступил против расширения НАТО

Представительство КНР в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. По мнению Китая, расширение НАТО лишь способствует формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере, тогда как альянсу стоит предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия и защищать региональные мир и стабильность.

Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур, — говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против расширения НАТО за счёт новых членов. По его словам, альянс двигается в сторону России и в этой ситуации нелогично говорить, что Москва действует агрессивно.

Российский лидер до этого напомнил, что в стратегии НАТО Россия названа главной угрозой безопасности, а поскольку Альянс обозначил Россию своим противником, мимо этого Москва пройти не может.