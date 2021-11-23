Китай выступил против приглашения Тайваня на «саммит за демократию»

Пекин выступает решительно против приглашения Тайваня на «саммит за демократию». Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая». Его слова приводит РИА Новости.

Китай решительно выступает против приглашения Тайваня на «саммит за демократию», организуемый США, — отметил дипломат.

Ранее США пригласили на декабрьский «саммит за демократию» 110 стран. В списке отсутствуют Россия и Китай. При этом среди приглашённых на саммит стран значится, в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.

Также на саммит не пригласили Турцию, являющуюся союзником США по НАТО. Единственными представителями Ближнего Востока на саммите будут Израиль и Ирак.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.