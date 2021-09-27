Китай выступил против односторонних антироссийских санкций США

Китай выступает решительно против односторонних антироссийских санкций США, которые были введены под предлогом борьбы за права человека. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой приводит ТАСС.

Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции, — сказала она.

Кроме того, Китай рассчитывает, что США учтут обеспокоенность других стран по поводу американской стратегии в области ядерных вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные антироссийские санкции США худшим решением в диалоге Москвы и Вашингтона. Так он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые ограничительные меры против Москвы.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер. Политик высказался об этом на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.