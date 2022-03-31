Китай выразил протест Вашингтону из-за провокаций со стороны ВС США

Министерство обороны Китая выразило протест Вашингтону из-за провокаций со стороны ВС США, передаёт ТАСС. Как заявил официальный представитель ведомства старший полковник У Цянь, американские военные корабли и самолёты часто устраивают масштабные разведывательные операции в отношении Китая, провокации и акции устрашения.
На протяжении долгого времени самолёты и корабли ВС США ведут крупномасштабные частые разведывательные операции в отношении Китая, устраивают провокации, акции устрашения и оказания давления, — сказал У Цянь.
Ранее власти Китая выступили против планов США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, действия США станут для Пекина провокацией «прямо на пороге его дома», если Вашингтон будет придерживаться своей политики.