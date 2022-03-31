Китай выразил протест Вашингтону из-за провокаций со стороны ВС США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства подтвердил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 6 апреля. Отмечается, что стороны продолжат обсуждение вопросов, поднятых на встрече сторон 14 декабря прошлого года.

Ранее в ЕС состоялась встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Сообщается, что в частности обсуждались вопросы подготовки к предстоящей встрече президента Европейского совета...