Китай выразил протест США из-за визита Пелоси на Тайвань МИД Китая выразил протест американскому послу Бернсу из-за визита Пелоси на Тайвань

Фото: Социальные сети

МИД Китая во вторник, 2 августа, вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань, — говорится в сообщении МИД КНР.

Ранее на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня.

После приземления Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».