Китай выразил готовность сотрудничества с Сингапуром в разработке лекарств

Глава МИД КНР Ван И заявил о готовности сотрудничества с Сингапуром в области исследования и разработки лекарственных препаратов и изучения вирусов, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Как отмечается, будут приложены усилия для избежания политизации вопроса происхождения коронавируса.

По словам дипломата, Китай готов совместно противостоять «вакцинному национализму» для внесения вклада в борьбу с эпидемией в регионе.

Вирус не делает различий между национальными границами и расами, только сплочённость всего человечества может окончательно победить пандемию, — указал Ван И.

Он также отметил, что политизация вопросов происхождения вируса, вакцинации, а также перекладывание ответственности и «перевод стрелок» наносят ущерб международному противоэпидемическому сотрудничеству.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить политизацию темы о происхождении коронавирусной инфекции. По его мнению, в Штатах задействуют разведку, чтобы провести расследование о происхождении коронавируса, при этом в Вашингтоне преследуют скрытую политическую цель. Он добавил, что всё это подрывает международное сотрудничество.