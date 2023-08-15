Китай выразил готовность расширить военное сотрудничество с Россией

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министр обороны Китая Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности

Китай намерен расширить военное сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией, заявил глава Министерства национальной обороны КНР Ли Шаньфу на XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, Пекин также планирует сотрудничать с Минском и Тегераном.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что отношения между Россией и КНР в военной сфере не направлены против третьих стран. Правительство Китая придерживается позиции мирного урегулирования конфликтов, в том числе и конфликта на Украине. Также Ли Шаньфу предостерег страны Запада от «игры с огнем» по вопросу Тайваня. Любые попытки сдерживать Китай, используя остров, обречены на провал, подытожил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу также стал одним из участников Московской конференции по международной безопасности. В своем выступлении он отметил, что РФ вновь довелось примерить на себя роль своеобразного «локомотива» в борьбе за интересы независимых держав. По словам министра, страны Запада же пытаются провоцировать локальные конфликты по всему миру.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все больше государств выражают готовность отстаивать собственный суверенитет, традиции и национальные интересы, что свидетельствует о формировании многополярного мира. По его словам, особое значение для этого процесса имеют непредвзятые и открытые дискуссии.