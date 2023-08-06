Китай выдвинул требования на переговорах по Украине в Джидде Китайские дипломаты призвали учесть опасения Москвы на переговорах по Украине

Фото: Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская сторона призвала участников переговоров по Украине, проходящих в Джидде, учесть красные линии и опасения Москвы, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на мероприятии дипломаты из КНР также представили собственный план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов.

Китай <...> предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы, — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что на переговорах Китай выступает в качестве важнейшего зарубежного союзника России и играет решающую роль в дискуссии. При этом изначально Пекин не планировал отправлять своих дипломатов в Джидду. Решение было принято после настойчивой просьбы властей Саудовской Аравии и Украины.

Участие в переговорах принимают представители почти 30 стран мира, за исключением России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечает, что проходящее в Джидде мероприятие можно расценивать как мозговой штурм. Однако он подчеркнул, что отсутствие представителей России на переговорах не может гарантировать каких-либо договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за переговорами по Украине. По его словам, Кремль положительно оценивает любые попытки содействовать мирному урегулированию конфликта.