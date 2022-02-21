Китай введёт санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за поставки вооружений в Тайвань, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС. Он призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать с ним все военные связи.

Правительство Китая <...> приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню, — отметил представитель МИД.

Ранее генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что Китай решил усилить давление на Соединённые Штаты на фоне повышения напряжённости в украинском вопросе. По его словам, таким образом Китай помогает России как союзнику и одновременно создаёт большие проблемы для американцев, намеренных укреплять независимость Тайваня. Он заявил, что в этом отношении «кошмаром» для США могли бы стать одновременная операция России по освобождению Украины и военная операция Китая по установлению контроля над Тайванем.

До этого власти Китая выразили протест Вашингтону, одобрившему продажи Тайваню оборудования для технической «поддержки, обслуживания и совершенствования» зенитных ракетных комплексов Patriot. Сумма сделки оценивается в $100 млн. В Пекине подчеркнули, что тем самым США «грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе».