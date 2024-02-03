Le Figaro: Китай впервые публично поддержал Россию в СВО

Фото: МО РФ

Дун Цзюнь

Китай впервые публично поддержал Россию в проведении специальной военной операции на Украине, пишет Le Figaro. Отмечается, что соответствующее заявление сделал новый министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает, — цитирует китайского министра издание.

Дун Цзюнь стал министром обороны Китая в конце декабря 2023-го. За его кандидатуру проголосовал постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. До этого Дун занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии КНР. В этом качестве он осенью 2021 года принимал участие в переговорах Москвы и Пекина, в которых участвовал Сергей Шойгу.

В свою очередь китайский военный эксперт Цзинь Чжень высказал мнение, что Россия однозначно одержит победу на Украине, поскольку ВСУ становится все сложнее противостоять наступлению ВС РФ. Он также указал на снижение помощи Киеву со стороны Запада и большие потери военной техники на поле боя.