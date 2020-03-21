https://static.news.ru/photo/717d038e-6b87-11ea-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов возобновлено в Китае. Ранее все работы были прекращены в связи с пандемией нового коронавируса.

Глава департамента инвестиций Госкомитета по делам развития и реформ КНР Оу Хун сообщил, что ситуация в стране улучшилась. В различных регионах КНР насчитывается около 11 тыс. важных проектов. Большинство из них опять запустили.

Работа по реализации крупных энергетических проектов в основном восстановлена. Это касается и китайско-российского газопровода по восточному маршруту, — цитирует ТАСС слова главы департамента.

Как писал NEWS.ru, мировая экономика из-за коронавируса может потерять $2 трлн. Европа в ближайшие месяцы войдёт в рецессию. Такое мнение высказал директор подразделения по глобализации и стратегиям развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт.