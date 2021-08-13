Китай вновь отказал ВОЗ в сотрудничестве по коронавирусу

Китайские власти снова отклонили просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по возобновлению расследования о происхождении коронавирусной инфекции, сообщает France 24.

Накануне представители организации обратилась к КНР с просьбой предоставить необработанные данные о ранних случаях заболевания коронавирусом. В ВОЗ считают, что они помогут выявить причины возникновения инфекции. Китайские власти отказались делиться этой информацией. Они заявили, что достаточно того расследования, которое организация провела на территории страны в январе 2021 года. Китайцы считают, что желание представителей ВОЗ имеет политическую подоплёку.

Мы отрицаем политизированное видение данного вопроса. Мы поддерживаем научный подход, — заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

Ранее стали известны результаты двухмесячного расследования американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Чекисты не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Им не удалось определить, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии либо перешёл к людям естественным образом от животных. Их мнения в этом вопросе разошлись.