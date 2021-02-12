Китай в ответ на критику работы ВОЗ заявил о деструктивности действий США

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В последние годы США на международной арене осуществляют деструктивные действия, чем осложняют работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и, следовательно, препятствуют международной борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделало посольство Китая в Вашингтоне в ответ на критику американцев в отношении работы ВОЗ в Ухани.

Ранее Соединённые Штаты Америки настаивали на том, что КНР должна предоставить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с первых дней вспышки. Как отметил в своём заявлении помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в Белом доме «глубоко озабочены» видом исследований начальных этапов распространения недуга. Кроме того, у Вашингтона есть вопросы к методам научных изысканий Пекина. Одной из важнейших задач является сохранение «авторитетности выводов ВОЗ».

ВОЗ — это авторитетная многосторонняя международная организация в области здравоохранения, а не ярмарка развлечений, куда можно приходить и уходить по своему желанию. То, что США сделали в последние годы, серьёзно подорвало <...> международное сотрудничество по борьбе с COVID-19. Но США, действуя так, как будто ничего этого не было, критикуют другие страны, которые добросовестно поддерживают ВОЗ, и саму ВОЗ. С такой историей действий как они могут завоевать доверие всего мира? — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии.

Посольство КНР выражает надежду, что в дальнейшем Штаты будут придерживаться самых высоких стандартов, займут серьёзную, прозрачную и ответственную позицию. Китай ждёт, что Вашингтон поддержит работу ВОЗ реальными действиями и внесёт должный вклад в международное сотрудничество в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией. Весь мир будет за этим наблюдать, подчёркивается в заявлении.

Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.

По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани, и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы.

Как ранее писал NEWS.ru, ВОЗ призвала КНР предоставить больше данных о происхождении коронавируса. Руководитель международной группы экспертов ВОЗ, посещавшей китайский город Ухань, Питер Бен Эмбарек выразил разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о COVID-19.