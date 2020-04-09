Китай в ответ на критику Трампа пожелал американцам победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/c4fd2156-7a87-11ea-96c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Peiquan/XinHua/Global Look Press

Китайский МИД пожелал американцам скорее победить коронавирус, отвергнув «попытки политизировать пандемию, обвинить КНР и переключить общественное внимание». Действия властей Китая не единожды критиковали президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Обвинения не избавят от вируса. Мы надеемся, что увидим победу американского народа над вспышкой коронавируса как можно скорее, — цитирует ТАСС китайского дипломата Чжао Лицзяня.

Представитель китайского МИДа не уточнил, о чьих обвинениях говорил, но уточнил, что Пекин надеется на способность американцев отвергнуть попытки вплести коронавирус в политику.

По мнению Трампа и Помпео, Китай поначалу пытался скрыть от мирового сообщества данные о реальной опасности COVID-19.

Как писал NEWS.ru, начавшаяся в КНР пандемия COVID-19 за неполные четыре месяца охватила около 1,5 миллиона человек и ударила по мировой экономике.