Китай усилится, РФ уйдет от санкций: чем расширение БРИКС угрожает Западу США и ЕС беспокоятся за экономику

Фото: kremlin.ru

Саммит «пятерки» БРИКС в 2023 году стал одним из самых многолюдных в истории

Прошедший в ЮАР саммит БРИКС назвали «поражением» для развитых стран Запада. Такое мнение прозвучало в западной прессе после того, как Москва и Пекин обрели целых шесть новых союзников по объединению. Хотя на официальном уровне Брюссель и Вашингтон демонстрируют равнодушие, успехи сообщества вызывают настороженность у западного мира. Почему Запад страшится БРИКС — в материале NEWS.ru.

Кто проиграл от расширения БРИКС

По итогам саммита в южноафриканском Йоханнесбурге членов БРИКС стало в два раза больше. Расширение объединения стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза, «человека вчерашнего дня» Жозепа Борреля, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Издание выразило опасение, что в скором времени почти половина населения мира окажется в «глобальном альянсе», в котором представлены страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, но нет ни одного государства Запада.

По мнению авторов газеты, эпоха, когда Европа могла «господствовать над миром», давно прошла. Они отмечают, что ЕС воспринимается как «выразитель интересов Вашингтона», а не самостоятельный игрок. Члены БРИКС считают политику Запада «инструментом поддержания гегемонии США» и потому отвергают ее, отмечает немецкое издание.

Ведущие американские СМИ тоже восприняли расширение БРИКС как тревожную новость. Газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала присоединение новых участников победой России и Китая. Издание пишет, что Китай решил переманить на свою сторону Африку, Азию и страны Латинской Америки, которые и так относятся к Вашингтону с подозрением. По мнению WSJ, Москва ищет новых союзников, чтобы выйти на их рынки и снизить влияние западных санкций.

Укрепление веры в многополярный мир по сути было основной идеей мероприятия в ЮАР. Такое мнение выразил премьер-министр Нарендра Моди, выступая на саммите. Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru указал, что именно из-за стремления сформировать более справедливое экономическое и политическое устройство члены сообщества взяли в свои ряды даже откровенно бедную Эфиопию. Как отмечали СМИ, будущее этой страны вообще под вопросом, потому что люди там голодают, а политическая ситуация нестабильна.

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Правда ли БРИКС «уничтожает» экономики западных стран

Во Франции отдельные политики сравнили расширение БРИКС с мировой революцией. В частности, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание, что в объединение после расширения будут входить шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран мира. По его мнению, это негативно скажется на возможностях Вашингтона влиять на международную политику.

Причем с этим мнением согласны и в Конгрессе США. Так, конгрессвумен Тейлор Грин заявила, что пока кандидаты в президенты США увлечены втягиванием страны в конфликт на Украине, БРИКС уничтожает американскую экономику. По ее мнению, объединение может подорвать экономику США и уничтожить глобальное доминирование доллара.

Дедолларизация мировой экономики стала одной из самых обсуждаемых тем на саммите в ЮАР. К следующему мероприятию его участники пообещали подготовить план для использования национальных валют во взаимных расчетах.

Развитие БРИКС подрывает позиции США в глобальной экономике, заявил NEWS.ru доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, экономика этой страны в значительной степени основана на том, что с помощью печатания долларов она латает все дыры, которые у нее образуются.

«Но еще больнее БРИКС ударит по экономике ЕС. В Европе, в отличие от Соединенных Штатов, нет своих энергоносителей, с другими полезными ископаемыми тоже плохо. Там больше затрат на экологические проекты, более дорогая рабочая сила, социальные программы. Надо откуда-то на это брать деньги. Раньше европейские страны зарабатывали на том, что вели неравноправную торговлю со странами глобального Юга. Однако эти времена остались в прошлом», — уверен Трухачев.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Как отреагировали на расширение БРИКС в ЕС и США

На официальном уровне Запад на расширение БРИКС отреагировал сдержанно. Так, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил: ЕС принял к сведению расширение БРИКС, отметив, что Брюссель не сотрудничает с «пятеркой». По мнению Трухачева, в Брюсселе решение расширить БРИКС прокомментировали довольно скупо из-за болезненности этого вопроса для Евросоюза.

В Белом доме, в отличие от Конгресса США, стараются оценивать результаты саммита БРИКС в более позитивном для себя ключе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит в БРИКС потенциального геополитического соперника.

США предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они пожелают сотрудничать, заявил официальный представитель Госдепа.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность», — пообещал высокопоставленный дипломат.

Поменяет ли БРИКС название

Поменяется ли название БРИКС в будущем, пока сказать сложно. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, который возглавил российскую делегацию, члены объединения, включая новых, считают, что название БРИКС стало узнаваемым брендом. В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что «БРИКС звучит красиво».

«Ребенок уже давно зарегистрирован. Ребенок стал взрослым, теперь он не хочет менять имя», — сказал Лула.

NEWS.ru попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать новый вариант акронима вместо БРИКС с учетом вклюючения новых членов. Как известно, при создании сообщества в 2009 году его назвали по первым буквам его стран-участниц.

Чат-бот Bing предложил назвать объединение БРИКС+6. Он отмечает, что такое название фиксирует присоединение к нему новых участников. Кроме того, оно удобно еще тем, что в случае присоединения новых стран можно просто менять цифру.

Другое название, которое предлагает Bing, — БРИМЕКА. Оно образовано от первых слогов названий континентов, на которых расположены страны-участницы. Вместе с тем ИИ отмечает, что для этого названия потребуется принять в БРИКС еще две страны: Мексику и Австралию.

Чат-бот Claude предложил названия «Расширенный БРИКС» или «БРИКС+», чтобы подчеркнуть расширение организации.

Фото: Naveen Jora/Pmo/Press Informatio/Global Look Press По итогам саммита в южноафриканском Йоханнесбурге членов БРИКС стало в два раза больше

Какие страны вошли в БРИКС в 2023 году

Саммит «пятерки» БРИКС в 2023 году стал одним из самых многолюдных в истории. Гостей принимал лидер ЮАР Сирил Рамафоса. Он «проявил удивительное дипломатическое искусство», как отметил позже президент России Владимир Путин.

В гости к лидерам «пятерки» приехали руководители 60 стран. По итогам встречи, Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также хозяйка встречи ЮАР приняли решение расширить свой клуб. Принятие новых членов стало главным итогом мероприятия. Накануне многие наблюдатели сомневались, что на саммите удастся согласовать коммюнике на фоне напряженной ситуации в мире.

Однако в подписанной по итогам саммита декларации его участники объявили, что с 1 января к объединению присоединятся шесть новых стран — две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом в БРИКС будет состоять 11 государств. Участники саммита договорились не останавливаться на этом — за нынешним расширением позднее последуют и другие.

Теперь блок БРИКС будет составлять 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли, подчеркнул президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Политолог Суслов в беседе с NEWS.ru рассказал, что до расширения в БРИКС не было ни одной мусульманской страны, теперь там Саудовская Аравия, Эмираты и Иран — ключевые страны Среднего Востока. По его словам, ОАЭ для БРИКС может стать важным финансовым и транспортно-логистическим хабом.

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