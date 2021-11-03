Китай требует от США прекратить манипуляции вокруг появления коронавируса

Власти Китая обратились с призывом к США о прекращении политических манипуляций по поводу вопроса происхождения COVID-19, а также потребовали от них «большей прозрачности в этом вопросе». С таким заявлением выступил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплочённости в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путём, — заявил дипломат.

Ван Вэньбинь также выразил надежду на то, что Вашингтон также сможет продемонстрировать большую открытость в этом вопросе, как это сделал Пекин, и в ускоренном порядке начнёт сотрудничать в теме исследований происхождения COVID-19 с компетентными организациями. Также китайский дипломат озвучил, что в его стране ожидают реакции на обоснованные опасения мирового сообщества по поводу того, что источник опасного вируса находится в США. Логичным шагом здесь было бы открытие биологической лаборатории в Форт-Детрике с целью организации совместных с ВОЗ исследований.

Незадолго до этого официальным представителем пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер было сказано, что США вместе с партнёрами продолжат давить на Китай, чтобы выяснить, откуда произошёл коронавирус. По её словам, в Вашингтоне считают важной задачей установить истину в этом вопросе.

Ранее офисом директора национальной разведки США был выпущен итоговый доклад на тему происхождения нового коронавируса. По мнению военных, возбудитель начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории.