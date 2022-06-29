Китай резко сократил поставки товаров в Россию PIIE: Китай сократил экспорт в Россию на 38%

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Объем экспорта продукции из Китая в Россию с конца февраля по конец мая сократился на 38%, такие данные приводятся в исследовании Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности санкций Запада. Аналитики отметили, что обвал потока поставок китайских товаров случился из-за боязни Пекина помогать Москве на фоне угроз США и ЕС закрыть доступ к собственным технологиям и рынкам из-за обхода санкционных ограничений. При этом импорт отечественных товаров и продукции из РФ в Китай достиг рекордной отметки в $10,3 млрд.

Эксперты отмечают, что поставки продукции из стран, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине, сократились на 60%. Те государства, которые решили не вводить ограничительные рестрикции против России, уменьшили поставки товаров на 40%. С февраля по май лишь три страны — Израиль, Узбекистан и Бразилия — нарастили экспорт продукции в Россию.

В мае The Wall Street Journal писал о том, что некоторые китайские компании, включая крупнейших производителей смартфонов и ноутбуков Lenovo и Xiaomi, сократили поставки товаров в Россию. Данное решение связали со страхом руководства компаний подпасть под санкции Запада.

Позже в Financial Times подсчитали, что крупнейшие китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, Oppo и Huawei, двукратно сократили поставки в Россию на фоне введения западных санкций. Около 60% российского рынка мобильных телефонов — это именно китайские бренды. Несмотря на столь высокую долю, заметно обвалившийся курс рубля привел к сложностям в ценообразовании и логистике.