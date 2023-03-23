Китай стал соавтором резолюции России по «Северным потокам» Полянский: КНР стала соавтором резолюции РФ о расследовании теракта на «Северных потоках»

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Китай выступил в качестве соавтора проекта резолюции о международном расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», предложенного Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование по документу состоится 27 марта.

На 22:00 по Москве 27 марта намечено голосование в СБ ООН по нашему проекту резолюции о проведении расследования по терактам на «Северных потоках». Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны, — написал дипломат.

Полянский добавил, что экспертная работа над текстом резолюции продолжалась в течение месяца и в результате у «западников», которые не включались в эту работу, «остался один единственный „аргумент“ — международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Берлин, Копенгаген и Стокгольм отказались от сотрудничества с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию инцидента на «Северных потоках». По его словам, Дания и Швеция не удовлетворили просьбу Москвы из-за «угрозы безопасности», а Германия — из-за потенциального «ущерба стране»

До этого лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО.