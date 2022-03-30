Китай сообщил о готовности к посредничеству в переговорах РФ и Украины

Пекин готов стать помощником в продвижении российско-украинских переговоров и сыграть конструктивную роль, заявил МИД КНР, об этом сообщает ТАСС. С таким заявлением выступил в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь.

Мы продолжим играть конструктивную роль и оказывать содействие для нормализации ситуации на Украине, — сказал он на брифинге.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, готов ли Пекин стать гарантом мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Президент Сербии Александр Вучич ранее предложил провести переговоры РФ и Украины в Белграде. Он отметил, что Сербия хотела бы, чтобы «мир наступил как можно раньше», поэтому готова предоставить площадку для переговоров двух сторон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, согласившись на переговоры с Украиной, даёт шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников. Он подчеркнул, что достижения дипломатии часто разрушались именно западными коллегами и верить им теперь нельзя. Он также отметил, что Москва готова рассматривать разные локации для российско-украинских переговоров, не исключая Белграда.

Он напомнил, что в феврале 2014 года Евросоюз выступил гарантом договорённостей между президентом Украины и оппозицией, а в 2015 году — посредником при подписании Минских соглашений. Однако ни та ни другая договорённость выполнены не были, что, по мнению Лаврова, доказывает несостоятельность Евросоюза как организации, «которая способна выполнить то, о чём договариваются».