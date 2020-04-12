Китай сообщил о 99 новых случаях заражения COVID-19

Китай сообщил о выявлении 99 новых случаях заражения коронавирусом за сутки на материковой части. Два случая зафиксированы внутри страны, 97 — у прибывших из-за границы.
За эти же сутки в КНР не зарегистрировано ни одного летального исхода от вируса,
Ранее NEWS.ru сообщал, что начало эпидемии коронавирусной инфекции в Китае совпало с предположениями иностранной прессы о том, что кризисная ситуация на национальном уровне приведёт к смене власти. Обозреватели всерьёз допустили, что политическая карьера председателя КНР Си Цзиньпина близка к концу.
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