Китай сообщил о 99 новых случаях заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/5a69ba60-7c5e-11ea-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай сообщил о выявлении 99 новых случаях заражения коронавирусом за сутки на материковой части. Два случая зафиксированы внутри страны, 97 — у прибывших из-за границы.

За эти же сутки в КНР не зарегистрировано ни одного летального исхода от вируса, сообщает Госкомздрав страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало эпидемии коронавирусной инфекции в Китае совпало с предположениями иностранной прессы о том, что кризисная ситуация на национальном уровне приведёт к смене власти. Обозреватели всерьёз допустили, что политическая карьера председателя КНР Си Цзиньпина близка к концу.