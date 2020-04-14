Китай сообщил о 100 тысячах находящихся в России граждан КНР

https://static.news.ru/photo/dd9c2a40-7e38-11ea-b1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В настоящий момент на территории России находятся примерно 100 тысяч граждан Китая. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что эта цифра является приблизительной, так как сейчас ещё трудно назвать точное число.

Насколько нам известно, около 100 тыс. граждан КНР находятся в России. Тяжело в настоящий момент назвать точное число, — цитирует Лицзяня ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские власти планируют усилить меры на границе с Россией из-за опасности повторения распространения коронавируса в стране.

В китайской провинции Хэйлунцзян начали круглосуточное патрулирование границы с РФ. Её протяжённость составляет 3,2 тысячи километров. Сейчас она фактически закрыта.