https://static.news.ru/photo/18bb2450-cb83-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Baar/imageBROKER.com/Global Look Press

Китайские власти сделали Соединённым Штатам представления из-за выдворения двух дипломатов КНР, сообщил официальный представитель МИДа республики Гэн Шуан.

По его словам, предъявленное американской стороной обвинение является серьёзным искажением фактов.

Мы требуем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки, — заявил он.

Гэн Шуан подчеркнул, что США должны соблюдать положения Венской конвенции и обеспечить защиту прав китайских дипломатов, передаёт ТАСС .

Осенью американские власти тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая. По версии The New York Times, поводом стал визит дипломатов на военную базу в Вирджинии. По версии американских властей, как минимум один из двух высланных был офицером разведки, действующим под прикрытием. Ни Вашингтон, ни Пекин не стали обнародовать информацию об этом инциденте.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Соединённые Штаты Америки систематически подавляют Китай, тем самым серьёзно подрывая взаимное доверие между государствами.