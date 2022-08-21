Китай рекордно увеличил импорт российского угля Reuters: импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% и достиг максимума за 5 лет

Фото: pixabay.com

Китай увеличил импорт российского угля в июле на 14% по сравнению с прошлым годом, а показатель достиг максимума за пять лет, пишет агентство Reuters. Отмечается, что главным фактором этого увеличения являются антироссийские санкций и скидки для Пекина. Общий объем поставленного угля составил 7,42 миллиона тонн.

Это был самый высокий месячный показатель с момента начала сбора сопоставимой статистики в 2017 году: по сравнению с 6,12 миллиона тонн в июне и 6,49 миллионов тонн в июле 2021 года, — сказано в публикации.

Стоимость российского угля за тонну достигла отметки в $150.

Союз ремесленников Германии ранее обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и потребовали снять все санкции с России. В своём письме они указали, что подавляющее большинство немцев не готовы отказаться от привычного уровня жизни ради Украины. Ремесленники указали в письме главе Германии, что это не их конфликт.

Они отметили, что Шольц обязан сдержать предвыборное обещание и начать учитывать интересы населения. Помимо требования отменить антироссийские санкции, они также высказались за немедленное начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.