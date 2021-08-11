В Китае рассказали о серьёзной угрозе Су-57 для США

Появление Су-57 положило конец доминированию США в сфере создания истребителей и стало серьёзной угрозой для американцев. Об этом пишет китайский портал Sina.
По словам автора статьи, это первый раз, когда Вашингтон
В материале отмечаются основные преимущества российской разработки — техническое оснащение и экономичность. Это создаёт высокую конкурентоспособность самолёта на международном рынке.
Ранее подразделение самолётов VFC-12 ВМС США получило окраску, в точности совпадающую с оформлением российских боевых машин. Главной задачей подобных действий является копирование тактики противника во время учений.
В США ранее назвали Су-75 ненастоящим истребителем, так как он существует только в виде «макета». Американцы убеждены, что Россия испытывает проблемы при сборке этого самолёта — нет соответствующей инфраструктуры.