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В Китае рассказали о серьёзной угрозе Су-57 для США

11:26, 11 августа 2021
В Китае рассказали о серьёзной угрозе Су-57 для США Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Появление Су-57 положило конец доминированию США в сфере создания истребителей и стало серьёзной угрозой для американцев. Об этом пишет китайский портал Sina.

По словам автора статьи, это первый раз, когда Вашингтон уделяет такое внимание истребителю пятого поколения другой страны, что указывает на возникшие у американского военного руководства опасения.

В материале отмечаются основные преимущества российской разработки — техническое оснащение и экономичность. Это создаёт высокую конкурентоспособность самолёта на международном рынке.

Ранее подразделение самолётов VFC-12 ВМС США получило окраску, в точности совпадающую с оформлением российских боевых машин. Главной задачей подобных действий является копирование тактики противника во время учений.

В США ранее назвали Су-75 ненастоящим истребителем, так как он существует только в виде «макета». Американцы убеждены, что Россия испытывает проблемы при сборке этого самолёта — нет соответствующей инфраструктуры.

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