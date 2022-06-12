Китай раскрыл правду об оказании помощи России Глава минобороны КНР: Китай никогда не оказывал какой-либо материальной поддержки России

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Китай никогда не предоставлял России никакой материальной помощи. При этом правительство страны поддерживает диалог между Москвой и Киевом, и надеется на проведение переговоров между Россией, США и НАТО. Об этом в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Его слова приводит РИА Новости.

По поводу украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России, — сказал Вэй Фэнхэ.

При этом он подчеркнул, что китайское правительство активно поддерживает диалог между Россией и Украиной. Такое КНР выражает надежду на проведение в скором будущем переговров между Россией и США и НАТО. По мнению главы минобороны КНР, это должно привести к прекращению огня.

Китай поддерживает переговоры между Россией и Украиной. Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня, — отметил министр.

Ранее Вэй Фэнхе заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань «любой ценой и до самого конца».