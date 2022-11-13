Китай раскрыл цели Запада на саммите G20 Global Times: США и страны Запада едут на саммит G20 «поссориться»

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Страны Запада во главе с США намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20, чтобы «поссориться» с участниками мероприятия, а не решить мировые проблемы. С таким утверждением выступила китайская газета Global Times. По мнению авторов материала, мировое сообщество должно осудить такое развитие событий.

Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы «поссориться», и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут, — пишет издание.

Также в материале отмечается, что слет G20 столкнулся с новым вызовом — глобальным расколом, вызванным отношением ряда государств к ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая. Издание отмечает, что подобная ситуация еще раз подчеркивает решающее значение саммита как площадки, позволяющей преодолеть мировые кризисы.

Саммит «Большой двадцатки» стартует на индонезийском острове Бали 15 ноября и продлится два дня. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

Ранее издание Politico, ссылаясь на осведомленных дипломатов, сообщило, что индонезийские чиновники, а также президент страны Джоко Видодо призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20. По их словам, глава государства считает себя председателем «самого сложного» саммита «Большой двадцатки».

Перед этим премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил, что планирует подвергнуть критике Россию за ее действия на Украине, использовав для этого площадку саммита G20 в Индонезии. Премьер-министр отмечал, что Россия якобы совершила разрушительные действия в отношении международного сотрудничества.