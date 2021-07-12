Китай раскритиковал выводы разведки США о происхождении коронавируса

Китайские дипломаты подвергли критике доклад американской разведки об истоках происхождения COVID-19 и подчеркнули, что этим вопросом должны заниматься учёные. Их позиция выражена на официальном сайте посольства КНР в США.

Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, не является научно достоверным, — говорится в сообщении.

Дипломаты также возмутились заявлением американской разведки о том, что Китай продолжает препятствовать глобальному расследованию происхождения коронавируса и обмену информацией. По их словам, Вашингтон таким образом пытается политизировать ситуацию. Они подчеркнули, что с момента вспышки COVID Пекин занял «открытую, прозрачную» позицию.

В посольстве добавили, что США сами уклоняются от отслеживания происхождения коронавируса на своей территории и «закрывают дверь для любой такой возможности». Дипломаты указали на то, что сроки вспышки заболевания в Штатах неоднократно пересматривали на более ранние даты.

Ранее разведка США объявила о завершении 90-дневного расследования об истоках происхождения коронавируса. В докладе по его итогам было отмечено, что «вирус не был разработан в качестве биологического оружия». По словам авторов, правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории, подчёркивается в документе.