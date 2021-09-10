Китай раскритиковал США за вмешательство в выборы в России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что выборы в Госдуму — внутреннее дело России. По его словам, другие государства, в том числе и США, не должны в них вмешиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также выразил надежду, что выборы в России пройдут «гладко и успешно».

Китай считает, что выборы в Государственную думу — это целиком внутреннее дело России, и внешние силы не должны вмешиваться в них, — сказал Лицзянь на брифинге.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил вызванному 10 сентября в МИД РФ послу США Джону Салливану о недопустимости вмешательства в дела РФ.

Рябков также сообщил дипломату о наличии доказательств нарушения законов России американскими цифровыми гигантами перед выборами в Госдуму. По его словам, эти доказательства являются неопровержимыми, в связи с чем послу США и было сообщено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Выборы в Государственную думу пройдут в России с 17 по 19 сентября.