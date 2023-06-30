Китай призвали надавить на Россию для вывода войск с Украины Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали Китай оказать давление на Россию в связи с СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе сделали итоговое заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию с целью «немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий», сообщает ТАСС. Как следует из документа, Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за поддержание миропорядка, основанного на правилах.

Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий, — говорится в заявлении.

Кроме того, участники саммита заявили об озабоченности «ростом напряженности в Тайваньском проливе», угрозами применения силы в отношении Тайваня, исходящими от Пекина, и проблемами с соблюдением прав человека в КНР.

В то же время европейские лидеры высказали намерение продолжать разностороннее сотрудничество с КНР, в том числе в вопросах борьбы с изменением климата, продовольственной безопасности, подготовки к борьбе с будущими пандемиями и природными катастрофами.

Также сегодня участники саммита высказались за продолжение военной поддержки Украины, однако с оговоркой, что теперь такая помощь не должна нести ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС и должна учитывать такие же интересы всех стран союза. Евросовет подчеркнул важность постоянных усилий по удовлетворению военных потребностей Украины.